СБУ блокировала контрабанду кокаина из Южной Америки

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время осуществления углубленного досмотра груза, следовавшего в Европу из страны, которая является одним из крупнейших производителей наркотиков в мире, правоохранители обнаружили в контейнере с фруктами 12 кг кокаина. По ценам теневого рынка стоимость "находки" составляет более 1 млн долларов.

В ходе проведенной спецоперации правоохранители задержали двух граждан Молдовы, которые пытались вывезти обнаружен кокаин с территории контейнерного терминала вне таможенным контролем.

Фото: задержание контробандистів (ssu.gov.ua)

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к функционированию контрабандного канала транспортировки кокаина.

Ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители разоблачили группу наркоторговцев, которые распространяли наркотики на территории города.

РБК-Украина писало, что полиция разоблачила преступную организацию, участники которой занимались распространением тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины.