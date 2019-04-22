СБУ блокувала контрабанду кокаїну з Південної Америки

Співробітники Управління Служби безпеки України (СБУ) в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили та ліквідували морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки. Про це повідомля РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Під час здійснення поглибленого огляду вантажу, що прямував до Європи із країни, яка є одним із найбільших виробників наркотиків у світі, правоохоронці виявили у контейнері з фруктами 12 кг кокаїну. За цінами тіньового ринку вартість "знахідки" становить понад 1 млн доларів.

У ході проведеної спецоперації правоохоронці затримали двох громадян Молдови, які намагалися вивезти виявлений кокаїн з території контейнерного терміналу поза митним контролем.

Фото: затримання контробандистів (ssu.gov.ua)

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Наразі встановлюються інші особи, що причетні до функціонування контрабандного каналу транспортування кокаїну.

Раніше повідомлялося, що в Одесі правоохоронці викрили групу наркоторговців, які поширювали наркотики на території міста.

РБК-Україна писало, що поліція викрила злочинну організацію, учасники якої займалися розповсюдженням важких наркотиків на території 13 областей України.