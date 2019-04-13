ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одессе полиция изъяла наркотики почти на миллион гривен

Новости » Происшествия    13.04.2019 - 16:51
В Одессе полиция изъяла наркотики почти на миллион гривен
Фото: изъятые вещества (od.npu.gov.ua)

Группа наркоторговцев распространяла психотропные вещества на территории Одессы

В Одессе правоохранители разоблачили группу наркоторговцев, которые распространяли наркотики на территории города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одессы.

Как сообщается, полиция разоблачила группу из пяти лиц, которая занималась наркоторговлей в городе. В состав группы входили лица от 24 до 37 лет. Координатором группы была 28-летняя жительница Одессы.

Отмечается, что во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли около 1 кг психотропных веществ, упаковочный материал, электронные весы, оружие, банковские карточки и записные книжки с адресами и данными клиентов.

Общая стоимость наркотических средств изъятых у группы составляет более 1 млн гривен.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины", - отметили в полиции.

 

Напомним, ранее сообщалось, что полиция разоблачила преступную организацию, участники которой занимались распространением тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины. Ежемесячный оборот криминального товара составлял 10 млн гривен.

В Одессе прогремел мощный взрыв В Киевской области правоохранители изъяли полтонны героина
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины наркотикиОдесса
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь