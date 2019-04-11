В Украине ликвидировали масштабный наркоканал

Фото: изъятые наркотики (npu.gov.ua)

Ежемесячный оборот группировки составлял 10 млн гривен

Правоохранители задержали участников преступной организации за распространение особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Национальной полиции.

По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот криминального товара составлял 10 млн гривен.

Полицейские в 2018 году получили оперативную информацию в отношении группы лиц, которые изготавливали и сбывали в крупных размерах наркотики, среди которых - марихуана, кокаин, амфетамин, метамфетамин, ЛСД, "грибы".

Было установлено, что группировка имеет устойчивую иерархическую структуру, которая включает в себя лидера, главных и "рядовых" участников, пользуется конспирацией и имеет цель обогащение от наркозбыта. Причастными к криминального бизнеса оказались более 80 человек, в подавляющем большинстве - уроженцы Одесской, Николаевской и Черниговской областей.

Злоумышленники сплотили вокруг себя преступную организацию, участники которой распространяли наркотовар на территории Сумской, Одесской, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областей.

Фото: задержание участников группировки (npu.gov.ua)

"Закладчиками" были молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Кроме того, по информации полиции, родители этих лиц, в подавляющем большинстве, знали о криминальном заработке своих детей и даже способствовали им, сохраняя дома товар.

Выращивания конопли, изготовления наркотических средств и психотропных веществ осуществлялось в теплицах и нарколабораториях на территории Одесской, Кировоградской, Николаевской и Ровенской областей.

Правоохранителям достоверно известно о случае, когда после употребления приобретенной у разоблаченной группы наркотической продукции, человек умер. Сколько таких жертв среди наркозависимых - установить невозможно.

Проведено почти 170 обысков в 13 областях по адресам проживания фигурантов, расположение нарколабораторий, теплиц и хранения наркотовара.

Изъято 1,8 тонны прекурсоров, почти тысячу таблеток Экстази, 57 килограммов марихуаны, 41 килограмм амфетамина, 3,2 килограмма метадона, около 100 граммов кокаина и кусты конопли. Также изъяты банковские карточки, мобильные телефоны и оргтехнику, оружие, патроны, боевую гранату, наличные в разной валюте, эквивалентом в 3,5 миллиона гривен.

В настоящее время задержаны 32 участника преступной организации, среди которых - лидер и главные фигуранты. Уже объявлено подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.4 ст.28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) ч.3 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности НПУ проводят проверку на предмет возможной причастности к разоблаченной криминальной группы сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Киевской области правоохранителями было изъято 500 килограммов героина.

РБК-Украина писало, что 30 марта СБУ изъяла в нарко-контрабандистов более 100 кг героина.