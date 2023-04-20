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СБУ арестовала газ, принадлежавший компании пророссийского олигарха Новинского

Новина українською →
Украина, Четверг 20 апреля 2023 14:13
СБУ арестовала газ, принадлежавший компании пророссийского олигарха Новинского Фото: пророссийский олигарх Вадим Новинский (facebook com novynskyi)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ арестовала активы подсанкционного олигарха Вадима Новинского более чем на 144 млн гривен. В частности, речь идет о миллионах кубометров газа, которые находились в хранилищах АО "Укртрансгаз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Наложен арест на 18 млн кубометров газа, который компании пророссийского олигарха Вадима Новинского хранили в хранилищах АО "Укртрансгаз" и пытались отчуждать в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО", - говорится в сообщении.

Общая стоимость арестованных объемов голубого топлива составляет более 144 млн гривен.

Как рассказали в СБУ, чтобы избежать санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, напрямую связанных с РФ.

Для реализации схемы он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили преступную операцию и заблокировали ее.

В рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщалось, буквально 13 апреля, СБУ арестовала имущество олигарха Вадима Новинского на более чем 3,5 млрд гривен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда лиц, среди которых также был бывший нардеп Вадим Новинский. Позже президент усилил ограничения против олигарха.

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Вадим Новинский
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