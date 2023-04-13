СБУ арештувала майно проросійського олігарха Новинського
Служба безпеки України арештувала майно підсанкційного олігарха Вадима Новинського. Загальна сума арештованого перевищує 3,5 млрд гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
"До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива", - пише пресслужба.
Зазначається, що для уникнення санкцій Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів й держреєстраторів.
"Наразі, за матеріалами СБУ, Мін’юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха", - додає СБУ.
Під час обшуків в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів, було вилучено:
- документи;
- печатки компаній-нерезидентів;
- прокремлівську релігійну літературу.
"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - відзначає СБУ.
Фото: СБУ арештувала майно проросійського олігарха Новинського (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці 2022 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки осіб, серед яких також був колишній нардеп Вадим Новинський. Пізніше президент посилив обмеження проти олігарха.
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