Служба безпеки України арештувала майно підсанкційного олігарха Вадима Новинського. Загальна сума арештованого перевищує 3,5 млрд гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива", - пише пресслужба. Зазначається, що для уникнення санкцій Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів й держреєстраторів. "Наразі, за матеріалами СБУ, Мін’юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха", - додає СБУ. Під час обшуків в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів, було вилучено: документи;

печатки компаній-нерезидентів;

прокремлівську релігійну літературу. "Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - відзначає СБУ. Фото: СБУ арештувала майно проросійського олігарха Новинського (t.me/SBUkr)