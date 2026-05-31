СБС розгромили логістичні бази окупантів у глибокому тилу Донеччини (відео)

Українські військові завдали потужного удару по оперативному тилу російських загарбників у Донецькій області. Внаслідок комплексної атаки знищено важливу логістичну інфраструктуру, яку ворог використовував для наступу.

"Частина цих уражень була проведена по території Донбасу, яка була окупована росіянами ще в 2014 році", - підкреслили в підрозділі.

Військові окремо звернули увагу на географію проведення операції, яка демонструє спроможність Сил оборони діставати ворога у глибокому тилу .

За словами військових, точки ударів припали на перетин значущих залізничних та автомобільних шляхів, які слугували важливими логістичними пунктами для накопичення живої сили та ресурсів РФ.

Попередні операції СБС

Нагадаємо, нещодавно Сили безпілотних систем провели низку успішних операцій у глибокому тилу ворога. Зокрема, СБС спільно із Силами оборони України заблокувала логістичний маршрут російських окупантів Р-280 на півдні країни.

Тоді бійці 412 бригади Nemesis СБС за допомогою секретних ударних "крил" перерізали важливий маршрут росіян "Маріуполь - Мелітополь - Сімферополь" та влаштували полювання на ворожу техніку й забезпечення.

Окрім цього, у ніч на 30 травня підрозділи СБС завдали масованих ударів по 23 військових та логістичних об'єктах в оперативній глибині противника.

Тоді українські дрони влаштували "запальну ніч" у Російській Федерації та в окупованому Криму, поціливши в елементи нафтової логістики, серед яких танкер російського "тіньового флоту", нафтобаза в Таганрозі та морський нафтовий термінал у Феодосії.

Також під час цієї масштабної нічної атаки пілоти Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами розбили полігон російської бригади, яка чинила звірства у Бучі.

Удари наносилися на відстані від 70 до 100 кілометрів від лінії фронту, внаслідок чого було зафіксовано 21 результативне влучання по військових таборах та логістичних об'єктах кількох армій РФ.