Сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА

Фото: игроки сборной Украины (ffu.ua)

Команда Андрея Шевченко потеряла одну позицию

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 25 июля обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины сохранила свое место в топ-25. Об этом сообщается на сайте организации.

В июльском рейтинге 2019 подопечные Андрея Шевченко находятся на 25 месте. По сравнению с предыдущим рейтингом, который был опубликован 14 июня, команда потеряла одну позицию.

Соперники сборной Украины в отборочном цикле чемпионата Европы занимают следующие места: Португалия - шестых, Сербия - 35, Люксембург - 91 и Литва - 130.

Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идет команда Бразилии. Далее Франция, Англия и Уругвай.

Напомним, сборная Украины забила самый быстрый гол при тренере Шевченко.