Сборная Украины вырвала ничью в товарищеском матче против Нигерии

Сборная Украины смогла отыграться и свести к ничьей товарищеский матч против национальной команды Нигерии. Поединок на "Днепр-Арене", где "сине-желтые" не играли 10 лет, завершился со счетом 2:2.

Нигерийцы открыли счет уже на 4 минуте, когда Арибо после передачи Алекса Ивоби расстрелял ворота Андрея Лунина. Через полчаса Александр Караваев сфолил против Калу в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти, который точно реализовал Виктор Осимхен.

Уже в конце матча сборная Украины смогла сравнять счет. На 78 минуте Александр Зинченко забил с передачи Караваева, а спустя минуту Роман Яремчук помог команде уйти от поражения.

Таким образом, сборная продолжила беспроигрышную серию в матчах с африканскими командами.

Накануне Украина в рамках отбора на Евро-2020 уверенно победила на выезде Литву (3:0) и укрепила лидерство в отборочной группе. Следующий свой поединок "сине-желтые" проведут 11 октября дома также в отборе к Евро-2020 с тем же соперником.

Напомним, сборная Украины выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях.