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Збірна України після виходу на Євро-2020 піднялася в рейтингу ФІФА

Новини » Спорт    24.10.2019 - 12:37
Збірна України після виходу на Євро-2020 піднялася в рейтингу ФІФА
Фото: гравці збірної України (ffu.ua)

Підопічні Шевченка перебувають на 22 місці

Збірна України після того, як достроково забезпечила собі путівку в фінальний турнір Євро-2020, піднялася на три місця в рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА). Про це повідомляється на сайті організації.

У жовтневому списку національних команд 2019 року, після матчів у рамках кваліфікації Євро-2020 із Литвою (2:0) та Португалією (2:1), підопічні Андрія Шевченка перебувають на 22 місці.

Збірна Португалії опустилася на шосте місце, пропустивши вперед Уругвай. Інші суперники України у відбірковому циклі чемпіонату Європи: Сербія - 33 (2), Люксембург - 96 (-3) і Литва - 132 (1).

Перше місце зберегла за собою збірна Бельгії, другий йде команда Франції, третю позицію займає Бразилія.

Збірна України посідає перше місце в групі B після семи матчів і свій наступний матч зіграє 17 листопада проти Сербії. У цьому протистоянні "синьо-жовтим" достатньо набрати одне очко, щоб потрапити в першу корзину під час жеребкування.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко увійшов до списку кращих гравців світу цього століття за версією The Independent.

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