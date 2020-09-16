Сборная Украины сыграет товарищеский матч с действующими чемпионами мира

Сборная Украины по футболу все же проведет товарищескую встречу с Францией. Матч состоится в рамках подготовки к противостояниям в Лиге наций с командами Германии и Испании, с которыми сыграем 10 и 13 октября соответственно.

Об этом сообщается на сайте Украинской футбольной ассоциации (УАФ).

Поединок с действующими чемпионами мира состоится 7 октября на стадионе "Стад де Франс". Встреча начнется в 21:10 по местному времени (22:10 по киевскому).

Изначально матч на главном стадионе страны планировали провести 27 марта, но он был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Вместо отмененного спарринга УАФ показала встречу между командами в квалификации Евро-2000.

Последний раз сборная Украины играла на "Стад де Франс" в ноябре 2013 года, когда уступила Франции (0:3) в отборе на ЧМ-2014.

Напомним, после двух туров в Лиге наций подопечные Андрея Шевченко занимают 2 место в своей группе. В первой игре "сине-желтые" обыграли Швейцарию (2:1), однако затем крупно уступили Испании (0:4).