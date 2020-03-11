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Сборная Украины проведет спарринг с Францией при пустых трибунах

Новости » Спорт     11.03.2020 - 12:49
Сборная Украины проведет спарринг с Францией при пустых трибунах
Фото: "Стад де Франс" (stadefrance.com)

Причина - коронавирус

Товарищеский поединок между национальными сборными Франции и Украины состоится при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Проведение спарринга запланировано на главном стадионе страны соперника "Стад де Франс" в Сен-Дени 27 марта текущего года, начало - в 21.00 по местному времени.

Деньги за уже приобретенные на эту встречу билеты будут возвращены.

Напомним, что еще один мартовский товарищеский матч Польша - Украина, который состоится 31 числа в Хожуве, также пройдет без зрителей.

Соответствующие решения приняты в связи с распространением в Европе эпидемии коронавируса.

Еще три контрольных поединка "сине-желтая" команда проведет в Украине: 26 мая в Харькове на ОСК "Металлист" с Кипром, 2 июня в Киеве на НСК "Олимпийский" - с Северной Ирландией и 7 июня во Львове на стадионе "Арена Львов" - с Израилем. Состоятся ли эти матчи в присутствии болельщиков, пока не сообщается.

Отметим, что у подопечных Андрея Шевченко самый насыщенный график в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2020 года среди всех участников турнира. Однако существует угроза, что УЕФА отменит Евро-2020 из-за коронавируса.

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