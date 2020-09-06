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Сборная Украины разгромно проиграла Испании в Лиге наций

Мадрид, Воскресенье 06 сентября 2020 23:39
Сборная Украины разгромно проиграла Испании в Лиге наций
Фото: Испания - Украина (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Сборная Испании одержала крупную победу над национальной командой Украины в матче второго тура Лиги наций. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 4:0.

Игра развивалась без шансов для украинской команды. Уже на 3 минуте защитник испанцев Серхио Рамос забил первый гол, реализовав пенальти. Вскоре капитан команды ударом головой удвоил преимущество. Еще до завершения первого тайма Ансу Фати сделал счет разгромным. Точку в матче поставил Ферран Торрес на 84 минуте.

После двух туров в активе Украины 3 очка, команда опустилась на второе место в группе. В параллельном матче квартета Швейцария и Германия сыграли вничью.

Напомним, "сине-желтая" команда начала новый розыгрыш турнира с победы над Швейцарией.

В следующем матче Лиги наций подопечные Андрея Шевченко дома сыграют с Германией 10 октября.

Команда Андрея Шевченко уступила впервые с ноября 2018 года и прервала 12-матчевую беспроигрышную серию.

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