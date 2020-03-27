УАФ вместо отмененного спарринга покажет матч Франция - Украина 1999 года

Фото: "Стад де Франс" должен был принять матч Украина - Франция (stadefrance.com)

Компенсация для болельщиков за отсутствие футбола из-за коронавируса

Украинская футбольная ассоциация (УАФ) покажет матч квалификации Евро-2000 между сборными Франции и Украины. Анонс трансляции организация разместила на YouTube-канале.

Показ состоится 27 марта в 20:00, в то время, когда был запланирован товарищеский поединок между этими национальными командами в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года, перенесенный на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Более двадцати лет назад, 27 марта 1999 года, команда Йожефа Сабо на стадионе "Стад де Франс" противостояла действующим чемпионам мира. Это была первая игра украинцев на старте отборочного турнира. Тогда нынешние тренеры Андрей Шевченко, Сергей Ребров и Александр Шовковский провели полный матч в качестве игроков.

Товарищескую встречу с Украиной сборная Франции также планировала провести на главной арене страны.

В марте сборная Украины должна была провести два гостевых спарринга. Из-за пандемии поединок 31 числа против команды Польши также не состоится.

Напомним, УЕФА перенес чемпионата Европы-2020 по футболу на лето следующего года.