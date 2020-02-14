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УАФ утвердила города для товарищеских матчей сборной Украины перед Евро-2020

Новости » Спорт     14.02.2020 - 11:31
УАФ утвердила города для товарищеских матчей сборной Украины перед Евро-2020

Украинский тур сборной стартует в конце мая матчем против Кипра

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) определил Харьков, Киев и Львов городами, которые примут три товарищеских матча сборной Украины перед стартом на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Итак, "сине-желтая" команда 26 мая в Харькове на ОСК "Металлист" сыграет с Кипром, 2 июня в Киеве на НСК "Олимпийский" - с Северной Ирландией и 7 июня во Львове на стадионе "Арена Львов" - с Израилем.

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины проведет еще две товарищеские встречи в марте. 27 числа команда сыграет против действующих чемпионов мира французов на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени (начало матча - в 22:00 по Киеву), а 31 марта в Хожуве на Силезском стадионе (начало - в 21:45 по киевскому времени) команда Андрея Шевченко встретится с Польшей.

Матчи чемпионата Европы по футболу будут проходить 12 июня - 12 июля 2020 года. Первым соперником подопечных Андрея Шевченко станет сборная Нидерландов. Поединок состоится 14 июня в Амстердаме на стадионе "Йоханн Кройфф Арена".

Затем сборная Украины встретится с Австрией и победителем плей-офф Лиги наций УЕФА (Грузия, Беларусь, Македония, Косово).

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