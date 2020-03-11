Збірна України проведе спаринг з Францією за порожніх трибун

Фото: "Стад де Франс" (stadefrance.com)

Причина - коронавірус

Товариський поєдинок між національними збірними Франції та України відбудеться при порожніх трибунах. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Проведення спарингу заплановано на головному стадіоні країни суперника "Стад де Франс" в Сен-Дені 27 березня поточного року, початок - о 21.00 за місцевим часом.

Гроші за вже придбані на цю зустріч квитки будуть повернуті.

Нагадаємо, що ще один березневий товариський матч Польща - Україна, який відбудеться 31 числа в Хожуві, також пройде без глядачів.

Відповідні рішення ухвалені у зв'язку з поширенням у Європі епідемії коронавірусу.

Ще три контрольні поєдинки "синьо-жовта" команда проведе в Україні: 26 травня в Харкові на ОСК "Металіст" з Кіпром, 2 червня в Києві на НСК "Олімпійський" - з Північною Ірландією та 7 червня у Львові на стадіоні "Арена Львів" - з Ізраїлем. Чи відбудуться ці матчі за присутності уболівальників, поки не повідомляється.

Зазначимо, що у підопічних Андрія Шевченка найнасиченіший графік спарингів у рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2020 року серед усіх учасників турніру. Однак існує загроза, що УЄФА скасує Євро-2020 через коронавірус.