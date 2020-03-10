ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Футбольный матч Польша-Украина пройдет без зрителей, - УАФ

Новости » Спорт     10.03.2020 - 20:48
Футбольный матч Польша-Украина пройдет без зрителей, - УАФ
Фото: игроки сборной Украины (ffu.ua)

Матч пройдет при пустых трибунах из-за запрета польского правительства на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса

Товарищеский футбольный поединок между сборными Польши и Украины официально пройдет без зрителей из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Как отметили в УАФ, футбольный поединок пройдет при пустых трибунах в связи с решением об отмене всех массовых мероприятий в Польше, которое приняло польское правительство.

"Товарищеский поединок между национальными сборными Польши и Украины на Силезском стадионе в Хожуве (Польша - ред.), который запланирован на 31 марта текущего года (начало - в 20.45 по местному времени), состоится при пустых трибунах", - говорится в сообщении.

Тем, кто приобрел билеты на данный матч, будут возвращены деньги.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что поединок 1/8 финала Лиги Европы между немецким "Вольфсбургом" и донецким "Шахтером" пройдет без зрителей из-за коронавируса. Матч должен состояться в Германии 12 марта.

Также сообщалось, что 9 марта в Италии ввели ограничительные меры на всей территории страны из-за коронавируса. В частности, были отменены все футбольные матчи до 3 апреля.

В штаб-квартире ООН ввели ограничения из-за коронавируса В Кабмине обсудили вопросы противодействия коронавирусу в Украине
Новости Украины ФутболКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь