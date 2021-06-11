Сборная Украины намерена играть на Евро в форме с лозунгом "Героям слава"

Сборная Украины по футболу намерена играть на Евро-2020 в форме с лозунгом "Героям слава" на воротнике футболки с внутренней стороны. Именно такой вариант ранее утвердил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а потом потребовал убрать надпись.

По его словам, форма с этим лозунгом была утверждена УЕФА со всеми знаками, которые есть на ней. Он подчеркнул, что на сегодня президент УАФ Андрей Павелко находится в Риме, где пытается добиться разрешения играть в таких футболках.

"Мы намерены в ней играть. Наша форма утверждена", - добавил Глывинский и попросил больше не поднимать вопрос о форме.