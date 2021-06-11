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Сборная Украины намерена играть на Евро в форме с лозунгом "Героям слава"

Автор: РБК-Украина

Сборная Украины по футболу намерена играть на Евро-2020 в форме с лозунгом "Героям слава" на воротнике футболки с внутренней стороны. Именно такой вариант ранее утвердил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а потом потребовал убрать надпись.

Об этом на пресс-конференции заявил пресс-аташе Украинской ассоциации футбола Александр Глывинский.

По его словам, форма с этим лозунгом была утверждена УЕФА со всеми знаками, которые есть на ней. Он подчеркнул, что на сегодня президент УАФ Андрей Павелко находится в Риме, где пытается добиться разрешения играть в таких футболках.

"Мы намерены в ней играть. Наша форма утверждена", - добавил Глывинский и попросил больше не поднимать вопрос о форме.

Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА обязал украинскую сторону убрать с формы на Евро-2020 приветствие "Героям слава" после того, как в этом лозунге увидели политический контекст. Отметим, до этого форма была одобрена, однако Российский футбольный союз настоял на пересмотре, после чего УЕФА принял скандальное решение.

Подробнее об украинской команде читайте в материале "Украина на Евро: скандал с формой, матчи в Бухаресте и Амстердаме, шансы выйти в плей-офф".

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