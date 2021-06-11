Збірна України має намір грати на Євро у формі з гаслом "Героям слава"

Збірна України з футболу має намір грати на Євро-2020 в формі з гаслом "Героям слава" на комірі футболки з внутрішньої сторони. Саме такий варіант раніше затвердив Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), а потім вимагав прибрати напис.

За його словами, форма з цим гаслом була затверджена УЄФА з усіма знаками, які є на ній. Він підкреслив, що на сьогодні президент УАФ Андрій Павелко знаходиться в Римі, де намагається домогтися дозволу грати в таких футболках.

"Ми маємо намір в ній грати. Наша форма затверджена", - додав Гливінський і попросив більше не піднімати питання про форму.