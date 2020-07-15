Сборная Украины начиная с Лиги наций будет играть в новой форме

Украинская ассоциация футбола презентовала новую игровую форму сборной Украины. Национальная команда будет в ней играть, начиная с матчей в Лиге наций, которые пройдут с 3 сентября по 17 ноября.

Об этом сообщатся на сайте организации.

Домашний комплект выполнен в желтом цвете с синими вставками, гостевой - в синем с желтыми вставками.

Напомним, ранее сборная Украины узнала обновленный календарь матчей в Лиге наций.

Кроме того, стал известен список украинских городов, в которых национальная команда проведет домашние игры в турнире.

Также у команды Андрея Шевченко запланировано на 11 ноября проведение перенесенного товарищеского матча с Польшей. Изначально спарринг должен был состоятся 31 марта в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020, но из-за распространение во всем мире коронавирусной инфекции встречу отложили.

Также команда Андрея Шевченко получила новый график матчей на Евро-2020, который из-за пандемии был перенесен на год.