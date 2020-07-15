Збірна України починаючи з Ліги націй буде грати в новій формі

Українська асоціація футболу презентувала нову ігрову форму збірної України. Національна команда буде в ній грати, починаючи з матчів у Лізі націй, які пройдуть з 3 вересня по 17 листопада.

Про це повідомлять на сайті організації.

Домашній комплект виконаний в жовтому кольорі з синіми вставками, гостьовий - в синьому з жовтими вставками.

Нагадаємо, раніше збірна України дізналася оновлений календар матчів у Лізі націй.

Крім того, став відомий список українських міст, в яких національна команда проведе домашні ігри в турнірі.

Також у команди Андрія Шевченка заплановано на 11 листопада проведення перенесеного товариського матчу з Польщею. Спочатку спаринг мав відбутися 31 березня в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2020 року, але через поширення у всьому світі коронавірусної інфекції зустріч відклали.

Також команда Андрія Шевченка отримала новий графік матчів на Євро-2020, який через пандемію був перенесений на рік.