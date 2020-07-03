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Сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций в двух городах

Новости » Спорт     03.07.2020 - 08:29
Сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций в двух городах
Фото: НСК "Олимпийский" (facebook.com/uafukraine)

На "Олимпийском" и "Арене Львов"

Определены места проведения домашних матчей национальной сборной Украины в группе Лиги наций УЕФА 2020/2021. Поединки "сине-желтых" примут стадионы "Арена Львов" (Львов) и НСК "Олимпийский" (Киев).

Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Команда Андрея Шевченко стартует в турнире 3 сентября матчем со Швейцарией во Львове. Затем 10 октября сборная примет Германию в Киеве, 13 октября Украина сыграет с Испанией также на "Олимпийском". Все поединки будут начинаться в 21:45 по киевскому времени.

Для всех трех домашних матчей сборной Украины резервным стадионом является ОСК "Металлист" в Харькове.

Напомним, ранее УЕФА опубликовал обновленный календарь матчей второго розыгрыша Лиги наций.

В первом истории розыгрыше турнира Украина заняла первое место в группе со Словакией и Чехией.

Напомним, победителем первой в истории Лиги наций стала команда Португалии.

Однако эта победа не гарантировала сборной выход на Евро-2020.

УЕФА создал Лигу наций в качестве альтернативы товарищеским матчам, которые сборные проводили во время пауз между официальными соревнованиями. Турнир связан с отборочным циклом к чемпионату Европы.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины Сборная УкраиныЛьвовНСК ОлимпийскийЛига наций
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