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Назначена новая дата перенесенного матча сборных Украины и Польши

Новости » Спорт     06.07.2020 - 19:52
Назначена новая дата перенесенного матча сборных Украины и Польши
Фото: сборная Украины (facebook.com/uafukraine)

Товарищеская встреча не состоялась из-за пандемии коронавируса

Сборная Украины 11 ноября проведет перенесенный товарищеский матч с командой Польши. Контрольный поединок пройдет в польском городе Хожуве на Силезском стадионе.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Встреча начнется в 20:45 по местному времени (21.45 по киевскому).

Товарищеский матч между Украиной и Польшей был запланирован на 31 марта в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020, но из-за пандемии коронавируса встречу отложили.

Добавим, что через несколько дней после встречи с Польшей (14 и 17 ноября) сборная Украины проведет два выездных матча в рамках Лиги наций - против команд Германии и Швейцарии соответственно.

Напомним, ранее сборная Украины узнала обновленный календарь матчей в Лиге наций.

Кроме того, стал известен список украинских городов, в которых национальная команда проведет домашние игры в турнире.

Также команда Андрея Шевченко получила новый график матчей на Евро-2020, который из-за распространения коронавирусной инфекции был перенесен на год.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины Сборная УкраиныПольшаФутбол
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