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Сборная Украины начиная с Лиги наций будет играть в новой форме

Киев, Среда 15 июля 2020 13:43
Сборная Украины начиная с Лиги наций будет играть в новой форме
Фото: новая форма сборной Украины (uaf.ua)
Автор: Вера Олейник

Экипировка выполнена в традиционных цветах

Украинская ассоциация футбола презентовала новую игровую форму сборной Украины. Национальная команда будет в ней играть, начиная с матчей в Лиге наций, которые пройдут с 3 сентября по 17 ноября.

Об этом сообщатся на сайте организации.

Домашний комплект выполнен в желтом цвете с синими вставками, гостевой - в синем с желтыми вставками.

Напомним, ранее сборная Украины узнала обновленный календарь матчей в Лиге наций.

Кроме того, стал известен список украинских городов, в которых национальная команда проведет домашние игры в турнире.

Также у команды Андрея Шевченко запланировано на 11 ноября проведение перенесенного товарищеского матча с Польшей. Изначально спарринг должен был состоятся 31 марта в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020, но из-за распространение во всем мире коронавирусной инфекции встречу отложили.

Также команда Андрея Шевченко получила новый график матчей на Евро-2020, который из-за пандемии был перенесен на год.

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