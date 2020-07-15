ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Збірна України починаючи з Ліги націй буде грати в новій формі

Київ, Середа 15 липня 2020 13:43
Збірна України починаючи з Ліги націй буде грати в новій формі
Фото: нова форма збірної України (uaf.ua)
Автор: Вера Олейник

Екіпірування виконане в традиційних кольорах

Українська асоціація футболу презентувала нову ігрову форму збірної України. Національна команда буде в ній грати, починаючи з матчів у Лізі націй, які пройдуть з 3 вересня по 17 листопада.

Про це повідомлять на сайті організації.

Домашній комплект виконаний в жовтому кольорі з синіми вставками, гостьовий - в синьому з жовтими вставками.

Нагадаємо, раніше збірна України дізналася оновлений календар матчів у Лізі націй.

Крім того, став відомий список українських міст, в яких національна команда проведе домашні ігри в турнірі.

Також у команди Андрія Шевченка заплановано на 11 листопада проведення перенесеного товариського матчу з Польщею. Спочатку спаринг мав відбутися 31 березня в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2020 року, але через поширення у всьому світі коронавірусної інфекції зустріч відклали.

Також команда Андрія Шевченка отримала новий графік матчів на Євро-2020, який через пандемію був перенесений на рік.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Збірна УкраїниформаЛіга націй
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся