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Збірна України з біатлону на Олімпіаді втратила одного тренера: що сталося

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Пекін, Неділя 30 січня 2022 09:50
Збірна України з біатлону на Олімпіаді втратила одного тренера: що сталося Фото: збірна України з біатлону на Олімпіаді лишилася одного тренера (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Один із тренерів чоловічої збірної з біатлону на Олімпіаді в Пекіні захворів на коронавірус. Він пішов на самоізоляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на biathlon.com.ua.

Внаслідок чого команда лишилася одного тренера. Наразі з українцями лишається працювати інший тренер - Сергій Кравченко.

"На жаль, ще один наставник збірної України сьогодні потрапив в умови самоізоляції під час підготовки до Олімпійських Ігор у Пекіні. Помічник Уроша Велепеця у чоловічій збірній Ігор Ященко здав позитивний тест і найближчим часом не зможе керувати підготовкою команди", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що згідно з антиковідними правилами, всі акредитовані на Олімпіаді особи проходять щоденні тести на наявність коронавірусу.

"Всі спортсмени збірної України наразі складали негативні тести та продовжують тренування без обмежень", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, 24 січня організаційний комітет заявив, що серед членів делегацій на Зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні зафіксовано перший випадок коронавірусу.

Додамо, у збірній Норвегії з лижних перегонів стався спалах коронавірусу.

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