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WADA дало РФ три недели на объяснение данных о допинговых нарушениях

Новости » Спорт    22.09.2019 - 19:53
WADA дало РФ три недели на объяснение данных о допинговых нарушениях

Сборную России могут отстранить от участия в Олимпиаде 2020 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало РФ три недели на то, чтобы дать объяснения по ситуации с изменением данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает датское издание Sports Press.

Издание ссылается на директора Anti Doping Denmark Майкла Аска, который также является главой Института национальных антидопинговых агентств (iNADO). iNADO является частью WADA, и задачей организации является просветительская, расследовательская и другие виды деятельности, направленные на борьбу с допингом.

По словам Аска, в прошлую пятницу WADA проинформировало его, что агентство начало процесс, по которому российская сторона в течение трех недель должна предоставить объяснения о неточностях в данных о пробах спортсменов.

Он также заявил, что если вина России будет доказана, то "WADA должно снова отстранить РУСАДА".

Напомним, РБК-Украина писало, что Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями Московской антидопинговой лаборатории в подделывании данных. Ранее уже появлялась информация, что Россию могут отстранить от Олимпиады 2020, которая пройдет в Токио, в связи с ситуацией вокруг обвинений прыгуна в высоту Данила Лысенко в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов. Он предоставил поддельные документы, согласно которым пропустил тесты из-за болезни.

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