Сборная Испании сменила тренера после удачного отбора на Евро-2020

Фото: Луис Энрике (rfef.es)

Местная федерация вернула бывшего наставника, договорившись за спиной у нынешнего

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике вернулся в национальную команду. Об этом объявил президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес на специальной пресс-конференции.

EN DIRECTO Rueda de prensa de Luis Rubiales y José Francisco Molina desde la Ciudad del Fútbol https://t.co/BZKS0Ra9o7 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 19, 2019

49-летний испанец покинул сборную из-за тяжелой болезни своей дочери, которая в последствии скончалась. Летом новым главным тренером команды был назначен бывший ассистент Луиса Энрике - Роберт Морено. Под его руководством сборная Испании вышла на Евро-2020, одержав восемь побед при двух ничьих в отборочном турнире.

По сообщениям СМИ, Морено узнал о том, что не будет работать с командой, перед началом заключительного поединка отбора Евро-2020 против Румынии (5:0). 42-летний специалист не пришел на послематчевую пресс-конференцию, которую также проигнорировали футболисты команды. Он попрощался с игроками и покинул арену, избежав общения с журналистами.

Также сообщалось, что экс-тренер настоял на том, чтобы Морено, с которым он работал с 2008 года, не входил в его штаб.

Напомним, в мюнхенской "Баварии" составили список кандидатур на пост главного тренера команды после отставки Нико Ковача.