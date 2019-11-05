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"Бавария" составила список кандидатов на пост главного тренера

Новости » Спорт     05.11.2019 - 09:11
"Бавария" составила список кандидатов на пост главного тренера
Фото: Нико Ковач (fcbayern.com)

В ближайших матчах командой будет руководить и.о. наставника

В мюнхенской "Баварии" составили список кандидатур на пост главного тренера команды после отставки Нико Ковача. Об этом информирует The Guardian.

В шорт-лист потенциальных наставников входят главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг, глава спортивного отдела компании Red Bull Ральф Рангник, а также Массимилиано Аллегри и Арсен Венгер (оба в настоящий момент находятся без работы).

У Рангника большой опыт работы в чемпионате Германии сразу с несколькими командами, причем в "РБ Лейпциг" он также работал спортивным директором. Тен Хаг уже дистанцировался от работы в "Баварии" заявив, что не покинет амстердамский клуб по ходу сезона.

Многолетнего тренера "Арсенала" Арсена Венгера рассматривают в качестве временного кандидата, которого могут пригласить до конца текущего сезона. Относительно кандидатуры бывшего тренера "Милана" и "Ювентуса" Аллегри, то руководство мюнхенского клуба смущает незнание им немецкого языка.

Ближайших двух матчах "Баварией" будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик. Если Флик добудет необходимые результаты, то его могут оставить на должности до зимней паузы.

Напомним, главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер уверен в своем будущем во главе команды. Несмотря на неутешительные результаты он не сомневается, что руководство клуба достаточно доверяет ему.

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