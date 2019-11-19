Збірна Іспанії змінила тренера після вдалого відбору на Євро-2020

Фото: Луїс Енріке (rfef.es)

Місцева федерація повернула колишнього наставника, домовившись за спиною у нинішнього

Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке повернувся в національну команду. Про це оголосив президент Королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес на спеціальній прес-конференції.

EN DIRECTO Rueda de prensa de Luis Rubiales y José Francisco Molina desde la Ciudad del Fútbol https://t.co/BZKS0Ra9o7 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 19, 2019

49-річний іспанець покинув збірну через важку хворобу своєї дочки, яка у вересні померла. Влітку новим головним тренером команди був призначений колишній асистент Луїса Енріке - Роберт Морено. Під його керівництвом збірна Іспанії вийшла на Євро-2020, здобувши вісім перемог при двох нічиїх у відбірковому турнірі.

За повідомленнями ЗМІ, Морено дізнався про те, що не працюватиме з командою, перед початком заключного поєдинку відбору Євро-2020 проти Румунії (5:0). 42-річний фахівець не прийшов на післяматчеву прес-конференцію, яку також проігнорували футболісти команди. Він попрощався з гравцями і покинув арену, уникнувши спілкування з журналістами.

Також повідомлялося, що екстренер наполіг на тому, щоб Морено, з яким він працював з 2008 року, не входив в його штаб.

Нагадаємо, в мюнхенській "Баварії" склали список кандидатур на посаду головного тренера команди після відставки Ніко Ковача.