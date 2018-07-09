Луис Энрике возглавил сборную Испании

Специалист заменил на этом посту Фернандо Йерро

Луис Энрике назначен главным тренером сборной Испании по футболу, сообщается в официальном микроблоге испанской команды в Twitter.

Энрике подписал контракт с Королевской футбольной федерацией Испании (RFEF) сроком на два года - до чемпионата Европы-2020.

Последним местом работы Энрике была "Барселона", которую он возглавлял с 2014 по 2017 год. Под его руководством "сине-гранатовые" стали двукратными чемпионами Испании, трехкратными обладателями Кубка страны, победителями Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, Суперкубка Испании и клубного чемпионата мира.

Помимо "Барселоны" специалист тренировал испанскую "Сельту" и итальянскую "Рому". В бытность игроком Энрике провел 62 игры и забил 12 мячей за сборную Испании, став в ее составе олимпийским чемпионом 1992 года.

48-летний специалист сменил Фернандо Йерро, который в свою очередь перед стартом ЧМ-2018 пришел на замену уволенному Хулену Лопетеги.

На мировом первенстве национальной командой руководил Йерро, занимавший пост спортивного директора RFEF - испанские футболисты вышли в 1/8 финала, где в серии пенальти уступили команде России. В воскресенье 50-летний Йерро объявил об уходе из сборной и федерации.