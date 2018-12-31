Сбивший насмерть девушку во Львове, оказался полицейским

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Его задержали правоохранители

Водитель, который вчера 30 декабря сбил насмерть женщину на трамвайной остановке в Львове, оказался сотрудником полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции области.

Как отмечается, во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность водителя-беглеца и его место пребывания. Им оказался 25-летний львовянин, работник полиции. Сейчас его задержали.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 30 декабря, около 6.50 на улице Ивана Франко в Львове. Водитель автомобиля "БМВ" на иностранной регистрации совершил наезд на 25-летнюю жительницу Жидачевского района, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия Водитель скрылся с места ДТП, оставив автомобиль неподалеку от места аварии.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в ночь с 29 на 30 декабря грузовик въехал в недействующее кафе, в результате аварии погибли три человека, еще двое получили ранения.