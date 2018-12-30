ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Во Львове водитель насмерть сбил девушку на трамвайной остановке

Новости » Происшествия    30.12.2018 - 12:00
Во Львове водитель насмерть сбил девушку на трамвайной остановке
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

После совершения ДТП водитель скрылся

Во Львове сегодня утром, 30 декабря 2018 года, водитель насмерть сбил девушку на трамвайной остановке и скрылся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области в Facebook.

Как отмечается, авария произошла около семи часов утра на улице Ивана Франко, 68.

"Неизвестный водитель автомобиля BMW на иностранной регистрации совершил наезд на 25-летнюю жительницу Жидачевского района, которая от полученных травм скончалась. Водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль неподалеку автонаезда", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают личность водителя-беглеца, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Во Львове водитель насмерть сбил девушку на трамвайной остановке

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в ночь с 29 на 30 декабря грузовик въехал в недействующее кафе, в результате аварии погибли три человека, еще двое получили ранения.

Также сообщалось, что на автодороге Киев-Борисполь около села Счастливое столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате аварии пострадали 8 человек.

В Венесуэле произошло ДТП с участием 13 автомобилей В Шотландии произошло масштабное ДТП, 23 человека пострадали
Новости Украины ДТПЛьвов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь