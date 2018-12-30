Во Львове водитель насмерть сбил девушку на трамвайной остановке

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

После совершения ДТП водитель скрылся

Во Львове сегодня утром, 30 декабря 2018 года, водитель насмерть сбил девушку на трамвайной остановке и скрылся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области в Facebook.

Как отмечается, авария произошла около семи часов утра на улице Ивана Франко, 68.

"Неизвестный водитель автомобиля BMW на иностранной регистрации совершил наезд на 25-летнюю жительницу Жидачевского района, которая от полученных травм скончалась. Водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль неподалеку автонаезда", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают личность водителя-беглеца, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в ночь с 29 на 30 декабря грузовик въехал в недействующее кафе, в результате аварии погибли три человека, еще двое получили ранения.

Также сообщалось, что на автодороге Киев-Борисполь около села Счастливое столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате аварии пострадали 8 человек.