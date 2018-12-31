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Водій, який збив насмерть дівчину у Львові, виявився поліцейським

Новини » Надзвичайні події    31.12.2018 - 16:30
Водій, який збив насмерть дівчину у Львові, виявився поліцейським
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Його затримали правоохороці

Водій, який вчора 30 грудня збив насмерть жінку на трамвайній зупинці у Львові, виявився працівником поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції області

Як зазначається, під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів правоохороці встановили особу водія-втікача та його місце перебування. Ним виявився 25-річний львів’янин, працівник поліції. Наразі його затримали. 

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталась 30 грудня, близько 6.50 на вулиці Івана Франка у Львові. Водій автомобіля "БМВ" на іноземній реєстрації скоїв наїзд на 25-річну мешканку Жидачівського району, котра від отриманих травм померла на місці події Водій втік з місця ДТП, залишивши автомобіль неподалік місця аварії.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання - від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області в ніч з 29 на 30 грудня вантажівка в'їхала в недіюче кафе, внаслідок аварії загинули три особи, ще двоє отримали поранення.

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