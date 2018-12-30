В Хмельницкой области грузовик въехал в кафе, есть погибшие

Фото: авария в Хмельницкой области (hm.npu.gov.ua)

В результате аварии погибли три человека, еще двое пострадали

В Хмельницкой области в ночь с 29 на 30 декабря грузовик въехал в недействующее кафе, в результате аварии погибли три человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

Как отмечается, авария произошла на перекрестке возле села Давыдковцы: грузовик DAF двигался из Одессы в направлении Хмельницкого.

"На перекрестке транспортное средство по неустановленным пока причинам съехало с дороги на обочину и врезалось в недействующее кафе. В кабине автомобиля на тот момент было пять человек - водитель и четверо пассажиров", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате аварии три человека - 38-летний водитель и двое мужчин 1990 и 1994 годов рождения - погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, 1982 и 1994 годов рождения, госпитализированы.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Фото: авария в Хмельницкой области (hm.npu.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что вчера на трассе Киев-Чернигов легковой автомобиль Opel с пятью пассажирами на борту, не справившись с управлением на скользкой дороге въехал в грузовик. В результате аварии погибли три человека.

Также сообщалось, что в Ужгороде автомобиль на большой скорости влетел в остановку городского транспорта и протаранил киоск с цветами.