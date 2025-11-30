На сайті Білого дому з'явився розділ про "упереджені ЗМІ" і "зал ганьби"

Проєкт супроводжується переліком "медіапорушників тижня" та окремим "Залом ганьби".

На верхній частині сторінки розміщено напис: "Вводять в оману. Упереджені. Викриті". До списку тижневих порушників адміністрація віднесла Boston Globe, CBS News і The Independent, заявивши, що ті нібито неправильно трактували висловлювання американського лідера Дональда Трампа про шістьох демократів, які оприлюднили відео із закликом до військових не виконувати незаконні накази.

Скандал вибухнув після того, як Трамп звинуватив демократів у соціальних мережах у "підбурювальній поведінці, що карається смертю". Він також зробив репост заяви зі словами: "Повісити їх".

На сайті стверджують, що "демократи і фейкові ЗМІ підступно натякнули, ніби президент Трамп віддавав військовим незаконні накази", і запевняють, що "кожен його наказ був законним". Там також міститься вимога притягнути до відповідальності членів Конгресу, які, на думку команди президента США, "підбурюють до непокори у Збройних силах Сполучених Штатів".

Окремий блок присвячений так званому "Залу ганьби правопорушників", куди внесли Washington Post, CBS News, CNN і MSNBC (MS Now). Користувачам пропонують переглядати базу статей із зазначеними авторами та ярликами на кшталт "упередженість", "професійна недбалість" або "ліве божевілля". Рейтинг порушників очолює Washington Post, за ним йдуть MSNBC і CBS News.

Серед прикладів наводять матеріал Washington Post про можливе рішення Берегової охорони США виключити свастику і зашморг зі списку символів ненависті. Після публікації відомство переглянуло позицію, а газета в наступному тексті підкреслила: "The Washington Post пишається своєю точною і ретельною журналістикою".

Крім "порушників тижня" на сторінці фігурують також Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, Politico і Axios - їх у Білому домі звинувачують в упередженості або поширенні дезінформації.

Як пише видання, запуск нової глави став черговим кроком у давній кампанії Трампа проти медіа. Раніше він подавав позови проти Wall Street Journal і New York Times, укладав мирові угоди з ABC і CBS і називав провідні медіа "ворогами народу".

Останніми тижнями американський лідер також посилив персональні нападки на жінок-журналісток. На початку місяця він назвав кореспондентку Bloomberg News "свинкою" через запитання щодо файлів Епштейна, а журналістку ABC News - "жахливою людиною" після запиту про справу Джамаля Хашоггі.