На сайте Белого дома появился раздел о "предвзятых СМИ" и "зал позора"

Проект сопровождается перечнем "медианарушителей недели" и отдельным "Залом позора".

На верхней части страницы размещена надпись: "Вводят в заблуждение. Предвзяты. Разоблачены". В список недельных нарушителей администрация отнесла Boston Globe, CBS News и The Independent, заявив, что те якобы неправильно трактовали высказывания американского лидера Дональда Трампа о шести демократах, обнародовавших видео с призывом к военным не выполнять незаконные приказы.

Скандал взорвался после того, как Трамп обвинил демократов в социальных сетях в "подстрекательском поведении, караемом смертью". Он также сделал репост заявления со словами: "Повесить их".

На сайте утверждают, что "демократы и фейковые СМИ коварно намекнули, будто президент Трамп отдавал военным незаконные приказы", и уверяют, что "каждый его приказ был законным". Там также содержится требование привлечь к ответственности членов Конгресса, которые, по мнению команды президента США, "подстрекают к неповиновению в Вооруженных силах Соединенных Штатов".

Отдельный блок посвящен так называемому "Залу позора правонарушителей", куда внесли Washington Post, CBS News, CNN и MSNBC (MS Now). Пользователям предлагают просматривать базу статей с указанными авторами и ярлыками вроде "предвзятость", "профессиональная халатность" или "левое безумие". Рейтинг нарушителей возглавляет Washington Post, следуют MSNBC и CBS News.

Среди примеров приводят материал Washington Post о возможном решении Береговой охраны США исключить свастику и удавку из списка символов ненависти. После публикации ведомство пересмотрело позицию, а газета в следующем тексте подчеркнула: "The Washington Post гордится своей точной и тщательной журналистикой".

Кроме "нарушителей недели" на странице фигурируют также Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, Politico и Axios - их в Белом доме обвиняют в предвзятости или распространении дезинформации.

Как пишет издание, запуск новой главы стал очередным шагом в давней кампании Трампа против медиа. Ранее он подавал иски против Wall Street Journal и New York Times, заключал мировые соглашения с ABC и CBS и называл ведущие медиа "врагами народа".

В последние недели американский лидер также усилил персональные нападки на женщин-журналисток. В начале месяца он назвал корреспондентку Bloomberg News "свинкой" из-за вопроса по файлам Эпштейна, а журналистку ABC News - "ужасным человеком" после запроса о деле Джамаля Хашогги.