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На сайте Мюнхенской конференции вновь опубликовали план по Украине

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Скандальный документ накануне удалили с сайта после критики

Скандальный документ Мюнхенской конференции "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" вновь опубликован на сайте конференции. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на публикацию.

Отметим, этот план, которым предлагается к выполнению 12 пунктов для "политического решения конфликта на востоке Украины", был удален вскоре после публикации 14 февраля в связи с жесткой критикой мировых лидеров. В частности, инициативу раскритиковали в США.

На сайте указано, что среди подписантов этого плана - председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. В разработке также, как указано в публикации, приняли участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений.

Если коротко, то эти 12 шагов выглядят следующим образом.

  1. Восстановление Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).
  2. Расширить темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев.
  3. Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе.
  4. Розыск пропавших без вести.
  5. Разминирование на Донбассе.
  6. Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и Российской Федерации.
  7. Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.
  8. Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений.
  9. Устранение радиационной опасности на Донбассе.
  10. Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.
  11. Поддержка и определение сфер взаимодействия между ЕС и Россией.
  12. Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.

Добавим, что последний пункт об определении идентичности, должен учитывать мнение соседних с Украиной государств, включая Россию, а также Венгрию и Польшу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал, что обнародованный в рамках Мюнхенской конференции по безопасности скандальный план по достижению мира в Украине нельзя было обсуждать без позиции Киева.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что несогласно с идеями этого плана, однако данные инициативы не считаются официальными, а частными. Документ был подготовлен неправительственной организацией Euro-Atlantic Security Leadership Group.

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