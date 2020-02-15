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Зеленский отреагировал на публикацию плана по Украине в Мюнхене

Новости » Политика     15.02.2020 - 16:01
Зеленский отреагировал на публикацию плана по Украине в Мюнхене
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что без Украины нельзя обсуждать прекращение войны на Донбассе

Обнародованный в рамках Мюнхенской конференции по безопасности скандальный план по достижению мира в Украине нельзя было обсуждать без позиции Киева. Об этом на украинском ланче заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, вопросы Донбасса нельзя обсуждать без позиции официального Киева.

"Новый план, в Мюнхене нашли новый план, как урегулировать войну на востоке Украины. А мы? Это же у нас война. Просто хочу напомнить, что можно спросить нас", - заявил он.

Напомним, вчера в рамках Мюнхенской конференции прошло обсуждение ситуации в Украине, по результатам которого были опубликованы 12 шагов для достижения мира в стране. Данная публикация содержала несколько гуманитарных и экономических аспектов, однако фактически была направлена на восстановление связей Евросоюза с Россией без снятия санкций за агрессию в Украине и аннексии Крыма.

Однако уже через несколько часов после публикации данный план удалили с сайта Мюнхенской конференции. В МИД Украины заявили, что этот документ был "частной инициативой экспертов" и не является каким-либо официальным заявлением.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийМюнхенская конференция по безопасности
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