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На сайті Мюнхенської конференції знову опублікували план по Україні

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Скандальний документ напередодні видалили із сайту після критики

Скандальний документ Мюнхенської безпекової конференції "Дванадцять кроків до більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" знову опубліковано на сайті конференції. Про це передає РБК-Україна із посиланням на публікацію.

Зазначимо, цей план, яким пропонується до виконання 12 пунктів для "політичного вирішення конфлікту на сході України", був видалений невдовзі після публікації 14 лютого у зв'язку з жорсткою критикою світових лідерів.

На сайті вказано, що серед підписантів цього плану - голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер. У розробці також, як вказано у публікації, взяли участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній.

Якщо коротко, то ці 12 кроків виглядають наступним чином.

  1. Відновлення Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).
  2. Розширити теми переговорів "нормандської четвірки" з включенням проблеми припинення боїв.
  3. Збільшення кількості пунктів пропуску на Донбасі.
  4. Розшук зниклих безвісти.
  5. Розмінування на Донбасі.
  6. Відновлення інфраструктури за участю Євросоюзу, західних компаній і Російської Федерації.
  7. Створення на Донбасі зони вільної торгівлі з особливим оподаткуванням.
  8. Поетапне зняття санкцій проти Росії за результатами виконання мінських угод.
  9. Усунення радіаційної небезпеки на Донбасі.
  10. Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки.
  11. Підтримка і визначення сфер взаємодії між ЄС і Росією.
  12. Запуск нового національного діалогу щодо проблем ідентичності.

Додамо, що останній пункт про визначення ідентичності, повинен враховувати думку сусідніх з Україною держав, включаючи Росію, а також Угорщину і Польщу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже прокоментував, що оприлюднений в рамках Мюнхенській конференції з безпеки скандальний план щодо досягнення миру в Україні не можна було обговорювати без позиції Києва.

Також Міністерство закордонних справ України заявило, що незгодне з ідеями цього плану, проте дані ініціативи не вважаються офіційними, а приватними. Документ був підготовлений неурядовою організацією Euro-Atlantic Security Leadership Group.

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