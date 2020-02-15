На сайті Мюнхенської конференції знову опублікували план по Україні

Иллюстративное фото (facebook.com/MunSecConf)

Скандальний документ напередодні видалили із сайту після критики

Скандальний документ Мюнхенської безпекової конференції "Дванадцять кроків до більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" знову опубліковано на сайті конференції. Про це передає РБК-Україна із посиланням на публікацію.

Зазначимо, цей план, яким пропонується до виконання 12 пунктів для "політичного вирішення конфлікту на сході України", був видалений невдовзі після публікації 14 лютого у зв'язку з жорсткою критикою світових лідерів.

На сайті вказано, що серед підписантів цього плану - голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер. У розробці також, як вказано у публікації, взяли участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній.

Якщо коротко, то ці 12 кроків виглядають наступним чином.

Відновлення Спільного центру з контролю і координації (СЦКК). Розширити теми переговорів "нормандської четвірки" з включенням проблеми припинення боїв. Збільшення кількості пунктів пропуску на Донбасі. Розшук зниклих безвісти. Розмінування на Донбасі. Відновлення інфраструктури за участю Євросоюзу, західних компаній і Російської Федерації. Створення на Донбасі зони вільної торгівлі з особливим оподаткуванням. Поетапне зняття санкцій проти Росії за результатами виконання мінських угод. Усунення радіаційної небезпеки на Донбасі. Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки. Підтримка і визначення сфер взаємодії між ЄС і Росією. Запуск нового національного діалогу щодо проблем ідентичності.

Додамо, що останній пункт про визначення ідентичності, повинен враховувати думку сусідніх з Україною держав, включаючи Росію, а також Угорщину і Польщу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже прокоментував, що оприлюднений в рамках Мюнхенській конференції з безпеки скандальний план щодо досягнення миру в Україні не можна було обговорювати без позиції Києва.

Також Міністерство закордонних справ України заявило, що незгодне з ідеями цього плану, проте дані ініціативи не вважаються офіційними, а приватними. Документ був підготовлений неурядовою організацією Euro-Atlantic Security Leadership Group.