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З сайту президента зник указ про призначення Зеркаль

Новини » Політика    22.05.2019 - 02:02
З сайту президента зник указ про призначення Зеркаль
Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Указ був зареєстрований під номером 309/2019

З сайту президента України зник указ №309/2019 про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації президента. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як повідомили РБК-Україна джерела в АП, Зеркаль відмовилася від посади заступника глави АП Андрія Богдана.

Зазначимо, указ №309/2019 був підписаний президентом Володимиром Зеленським та опублікований у вівторок, 21 травня. Наразі даного указу немає на сайті президента.

 

Нагадаємо, у вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Олени Зеркаль, Руслана Рябошапки, Кирила Тимошенка та Юрія Костюка заступниками глави Адміністрації президента.

Як писало РБК-Україна президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. Андрій Богдан був радником нового президента з юридичних питань.

Крім того, 21 травня президент Володимир Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником. Шефір працював із Зеленським в одному кабінеті під час президентської кампанії, був присутній при важливих зустрічах з політиками, зокрема, з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Також президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил України.

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