Сайт Центра стратегических коммуникаций попал под кибератаку. Потеряна часть сообщений

На сайт Центра стратегических коммуникаций была совершена кибератака. В результате была потеряна часть сообщений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра.
"После срочного вмешательства киберспециалистов сайт быстро возобновил работу. В то же время из-за атаки была потеряна небольшая часть сообщений, которые не успели сохраниться в бекапе", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали граждан максимально часто производить копии своих данных, а также не переходить по подозрительным ссылкам в соцсетях.
Напомним, вчера на страну вчера совершили крупнейшую в истории DDoS-атаку, но власти заявили, что к ней были готовы.
Добавим, по состоянию на сегодня, в Украине продолжают осуществляться DDoS-атаки. При этом ситуация остается контролируемой.
Также власти пообещали обеспечить стабильную работу провайдеров, которые попадут под кибератаки. В частности, предложить функции для обеспечения стабильной работы.