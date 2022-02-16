Сайт Центра стратегических коммуникаций попал под кибератаку. Потеряна часть сообщений

На сайт Центра стратегических коммуникаций была совершена кибератака. В результате была потеряна часть сообщений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра .

"После срочного вмешательства киберспециалистов сайт быстро возобновил работу. В то же время из-за атаки была потеряна небольшая часть сообщений, которые не успели сохраниться в бекапе", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан максимально часто производить копии своих данных, а также не переходить по подозрительным ссылкам в соцсетях.