ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Государство готово помочь провайдерам бороться с кибератаками, - Демедюк

Новина українською →
Киев, Среда 16 февраля 2022 14:48
Государство готово помочь провайдерам бороться с кибератаками, - Демедюк Фото: Государство готово помочь провайдерам бороться с кибератаками (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Украинские власти готовы обеспечить стабильную работу провайдеров, которые попадут под кибератаки. В частности, предложить функции для обеспечения стабильной работы.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы можем предложить функции обеспечения стабильной работы. Если вы провайдеры и ваши возможности не справляются с атаками, то вы можете обратиться в НКЦК (Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО, - ред.), мы скоординируем вас с учреждениями, которые обеспечат стабильную работу вашего ресурса", - заявил он.

Напомним, вчера была осуществлена кибератака, в результате которой пострадали Ощадбанк и ПриватБанк, а также сайт Минобороны.

По состоянию 16 февраля DoS-атака на сайт Минобороны Украины еще продолжается.

Добавим, что министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал кибератаку на Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Кибератака
NEWS
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше