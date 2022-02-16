Сайт Центру стратегічних комунікацій потрапив під кібератаку. Втрачена частина повідомлень

На сайт Центру стратегічних комунікацій була здійснена кібератака. В результаті була втрачена частина повідомлень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу центру.
"Після термінового втручання кіберспеціалістів сайт швидко відновив роботу. У той же час через атаку була втрачена невелика частина повідомлень, які не встигли зберегтися в бекапі", - йдеться в повідомленні.
У відомстві закликали громадян максимально часто робити копії своїх даних, а також не переходити за підозрілими посиланнями в соцмережах.
Нагадаємо, вчора на країну вчора здійснили найбільшу в історії DDoS-атаку, але влада заявила, що до неї були готові.
Додамо, станом на сьогодні, в Україні продовжують здійснюватися DDoS-атаки. При цьому ситуація залишається контрольованою.
Також влада пообіцяла забезпечити стабільну роботу провайдерів, які потраплять під кібератаки. Зокрема, запропонувати функції для забезпечення стабільної роботи.