Сайт Центру стратегічних комунікацій потрапив під кібератаку. Втрачена частина повідомлень

На сайт Центру стратегічних комунікацій була здійснена кібератака. В результаті була втрачена частина повідомлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу центру .

"Після термінового втручання кіберспеціалістів сайт швидко відновив роботу. У той же час через атаку була втрачена невелика частина повідомлень, які не встигли зберегтися в бекапі", - йдеться в повідомленні.

У відомстві закликали громадян максимально часто робити копії своїх даних, а також не переходити за підозрілими посиланнями в соцмережах.