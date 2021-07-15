Сайт Счетной палаты Молдовы подвергся кибератаке: уничтожены все базы данных

"Счетная палата Молдовы сообщает, что официальная электронная страница учреждения www.ccrm.md стала мишенью кибератаки, все базы данных сайта", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что впервые сталкиваются с такой ситуацией. Там подчеркнули, что кибератака произошла на фоне самых важных аудиторских проверок, запланированных Счетной палаты.

На данный момент сайт молдавского ведомства не работает. Следствие должно выяснить, что стал причиной сбоя в работе - атака случайного хакера, попытка шантажа или запланированное вмешательство в работу учреждения.

Ведомство работает над скорейшим восстановлением сайта и баз данных. До возобновления работы веб-ресурса палаты пресс-релизы, анонсы и другая важная информация будет размещаться в Facebook-аккаунте учреждения.