Хакерские атаки: стала известна причина сбоя работы сайтов госструктур
Вчера, во второй половине дня перестали работать сайты Офиса президента Украины, СБУ и ряда других госструктур. Причиной сбоя стали хакерские атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
По информации ведомства, причинами аварийного сбоя стали:
- атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;
- сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, которая вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов.
Как сообщают в пресс-службе, киберспециалисты зафиксировали аномальное влияние на систему доступа государственных органов через Интернет.
Отмечено, что по состоянию на 21:00 специалистам удалось наладить работу серверов и в полной мере обеспечить доступ к государственным информационным ресурсам.
По результатам хакерской атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент.
Сейчас ведется расследование.
Напомним, что вчера, 6 июня произошел сбой в работе сайта Офиса президента Украины. Тогда неисправности на Банковой связали с технической проблемой.