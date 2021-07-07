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Хакерские атаки: стала известна причина сбоя работы сайтов госструктур

Новина українською →
Киев, Среда 07 июля 2021 16:25
Хакерские атаки: стала известна причина сбоя работы сайтов госструктур Фото: стала известна причина сбоя работы сайтов госструктур (freepik.com)
Автор: Мария Кучерявец

Вчера, во второй половине дня перестали работать сайты Офиса президента Украины, СБУ и ряда других госструктур. Причиной сбоя стали хакерские атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

По информации ведомства, причинами аварийного сбоя стали:

  • атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;
  • сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, которая вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов.

Как сообщают в пресс-службе, киберспециалисты зафиксировали аномальное влияние на систему доступа государственных органов через Интернет.

Отмечено, что по состоянию на 21:00 специалистам удалось наладить работу серверов и в полной мере обеспечить доступ к государственным информационным ресурсам.

По результатам хакерской атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент.

Сейчас ведется расследование.

Напомним, что вчера, 6 июня произошел сбой в работе сайта Офиса президента Украины. Тогда неисправности на Банковой связали с технической проблемой.

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хакеры сайт Офис президента
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