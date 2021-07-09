Сайты госструктур подверглись более 70 кибератакам за месяц

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала 76 хакерских атак на информационные ресурсы украинских органов власти. Все эти попытки взлома были зафиксированы в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Специалисты обеспечения кибербезопасности СБУ в июне 2021 прекратили и нейтрализовали 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти",- говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, кибератаки были обнаружены в результате анализа более 65 тысяч критических событий информационной безопасности, которые произошли за прошедший месяц.

Как сообщают в пресс-центре, в основном основными типами обнаруженных хакерских атак были: