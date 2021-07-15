Сайт Рахункової палати Молдови піддався кібератаці: знищені всі бази даних

"Рахункова палата Молдови повідомляє, що офіційна електронна сторінка установи www.ccrm.md стала мішенню кібератаки, всі бази даних сайту", - йдеться в заяві.

У відомстві зазначили, що вперше стикаються з такою ситуацією. Там підкреслили, що кібератака відбулася на тлі найважливіших аудиторських перевірок, запланованих Рахункової палати.

На цей час сайт молдавського відомства не працює. Слідство повинно з'ясувати, що став причиною збою в роботі - атака випадкового хакера, спроба шантажу або заплановане втручання в роботу установи.

Відомство працює над якнайшвидшим відновленням сайту і баз даних. до відновлення роботи веб-ресурсу палати прес-релізи, анонси та інша важлива інформація буде розміщуватися в Facebook-акаунті установи.