Сайт Рахункової палати Молдови піддався кібератаці: знищені всі бази даних

Сайт Рахункової палати Молдови піддався кібератаці. В результаті нападу хакерів всі бази даних відомства знищені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби відомства в Facebook.
"Рахункова палата Молдови повідомляє, що офіційна електронна сторінка установи www.ccrm.md стала мішенню кібератаки, всі бази даних сайту", - йдеться в заяві.
У відомстві зазначили, що вперше стикаються з такою ситуацією. Там підкреслили, що кібератака відбулася на тлі найважливіших аудиторських перевірок, запланованих Рахункової палати.
На цей час сайт молдавського відомства не працює. Слідство повинно з'ясувати, що став причиною збою в роботі - атака випадкового хакера, спроба шантажу або заплановане втручання в роботу установи.
Відомство працює над якнайшвидшим відновленням сайту і баз даних. до відновлення роботи веб-ресурсу палати прес-релізи, анонси та інша важлива інформація буде розміщуватися в Facebook-акаунті установи.
Нагадаємо, в червні Служба безпеки України заблокувала 76 хакерських атак на інформаційні ресурси українських органів влади.
Відзначимо, недавно стався збій в роботі сайту Офісу президента України. Як потім з'ясувалося, причиною сбоя стали хакерські атаки.