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Сайт Рахункової палати Молдови піддався кібератаці: знищені всі бази даних

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сайт Рахункової палати Молдови піддався кібератаці. В результаті нападу хакерів всі бази даних відомства знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби відомства в Facebook.

"Рахункова палата Молдови повідомляє, що офіційна електронна сторінка установи www.ccrm.md стала мішенню кібератаки, всі бази даних сайту", - йдеться в заяві.

У відомстві зазначили, що вперше стикаються з такою ситуацією. Там підкреслили, що кібератака відбулася на тлі найважливіших аудиторських перевірок, запланованих Рахункової палати.

На цей час сайт молдавського відомства не працює. Слідство повинно з'ясувати, що став причиною збою в роботі - атака випадкового хакера, спроба шантажу або заплановане втручання в роботу установи.

Відомство працює над якнайшвидшим відновленням сайту і баз даних. до відновлення роботи веб-ресурсу палати прес-релізи, анонси та інша важлива інформація буде розміщуватися в Facebook-акаунті установи.

Нагадаємо, в червні Служба безпеки України заблокувала 76 хакерських атак на інформаційні ресурси українських органів влади.

Відзначимо, недавно стався збій в роботі сайту Офісу президента України. Як потім з'ясувалося, причиною сбоя стали хакерські атаки.

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Молдовакібератака