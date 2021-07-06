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Сайт Офиса президента перестал работать: что произошло

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Украина, Вторник 06 июля 2021 18:33
Сайт Офиса президента перестал работать: что произошло Фото: сайт ОП перестал работать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Владислав Красинский

Вечером 6 июля перестал работать сайт Офиса президента Украины. Неисправность на Банковой связывают с технической проблемой.

Об этом РБК-Украина рассказал собеседник в Офисе президента.

При попытке загрузить сайт офиса президента браузер выдает сообщение: "Нет связи с сайтом".

Пока что в офисе президента не могут сказать, связана ли эта проблема с хакерской атакой. Сейчас специалисты разбираются с этой неисправностью.

Сайт Офиса президента перестал работать: что произошло

Фото: страница Офиса президента сейчас

В Департаменте киберполиции также сообщили РБК-Украина, что информации об атаках на сайт Офиса президента к ним не поступало.

"Возможно, идут плановые технические работы", - добавили в ведомстве.

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сайт Офис президента
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